Не покером єдиним: майстер-клас збагачення від Леона Цукерника

Власник казино в Розвадові і великий поціновувач покеру розорив конкурентів із Casino Seefeld. Леон Цукерник виграв більш як 1,5 мільйона доларів, зірвавши джек-пот у слотах.

Розважитись на "одноруких бандитах" чеський бізнесмен вирішив після невдачі у покерному турнірі хайролерів в рамках серії Casinos Austria Poker Tour. Зрештою, нехай і не за покерним столом, Цукерник отримав один із найбільш солідних виграшів в кар’єрі.

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Утім, окрім власне бізнесу, більш прибутковим для Леона Цукерника залишається покер. В "живих турнірах" чеський багатій виграв призовими майже 5 мільйонів доларів.