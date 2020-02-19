Не спиться вночі – заробляйте покером

20 лютого на PokerMatch стартує цікава акція "Королі ночі" для тих, хто віддає перевагу грі у покер вночі. В ній розіграють 10 000 гривень призових щодоби.

Як відомо, ніч — ідеальний час для успішної гри онлайн! Ніщо не відволікає від головного і можна цілковито зосередитися на покері.

З 20 лютого у всіх гравців популярного покерного руму PokerMatch з’явиться стимул не лягати спати якнайдовше! В новій акції "Королі ночі" щодоби будуть роздавати по 10 000 гривень. Їх отримають гравці, які з 03:00 до 09:00 за київським часом зберуть найкращі комбінації за кешевими буст-столами Безлімітного Холдему.

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У призову зону потраплять 20 гравців! Мінімальний приз складе 100 гривень, а переможець лідерборду поповнить власний рахунок на 2 500 гривень, отримавши звання "Короля ночі"!

Деталі акції читайте на офіційному сайті PokerMatch.

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