Недитячі пристрасті: конфлікти за покерним столом – відео

Здебільшого, покеристи люди виважені та зосереджені. Саме повна концентрація та контроль емоцій дозволяють професіоналам бути таким успішними. Утім, коли на кону десятки, сотні тисяч, а то і мільйони доларів зберегти витримку вдається не усім. Перед вами кілька випадків, коли конфлікти за покерним столом ледь не дійшли до кулаків.

МАТУСОВ VS ШЕЙХАН

Main Event WSOP 2005. Неписане правило живого покеру – жодним чином не коментувати роздачу, в якій не береш участі. Плюнути на нього вирішив Шон Шейхан.

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Скинувши карти на префлопі, він згодом дуже буйно відреагував на вихід флопа, давши тим самим зрозуміти, що мав карти, які добре у нього потрапляли. Цього не стерпів Майк Матусов, який ще залишався у грі. Між опонентами почалася гаряча суперечка, що завершилася 10-хвилинним баном для обох. Матусов, утім таки помстився. Саме він вибив Шейхана з турніру, а сам вийшов за фінальний стіл.

МАТУСОВ VS ДІБ

І знову у головній ролі Майк Матусов. Цього разу під час дорогої кеш-гри з ним нечемно повівся власник чотирьох браслетів WSOP (у самого Матусова стільки ж) Шон Діб. Шон вдався до прийому, за який у менш престижних закладах можна одразу отримати кілька стусанів – слоурол. Потрапивши у каре п’ятірок на флопі, Діб отримав ол-ін від Матусова з JJ і розіграв цілу виставу, нібито не бажаючи робити кол. Більшість гравців за столом засудили Шона, а Майк, не добираючи слів, пообіцяв, що після наступного такого вибрику, він просто заїде Дібу у зуби.

СІВЕР VS КЕЙТС

Тут ледве не побилися один із найкращих турнірних гравців Скот Сівер (23 млн виграшів) і топовий онлайн-профі Даніель Кейтс. Останній під час дорогої кеш-гри кілька разів поспіль робив свій хід поза чергою. Сівер прямо звинуватив опонента у тому, що той шахраює. Далі хлопці слів не добирали …

ХЕЛЬМУТ VS ДВАН

Про Філа Хельмута, звісно, можна зробити окрему підбірку скандалів. Зазвичай, він зриває злість на аматорах, які на його думку, не гідні сидіти з ним за одним столом. Утім у 2008-му дісталося іншому професіоналу Тому Двану. Під час хедз-ап чемпіонату дуель Хельмута і Двана тривала лише три роздачі. Том поставив ол-ін з 1010, на що отримав блискавичний кол від АА Філа. На тьорні вийшла 10 і турнір для Хельмута закінчився. Стіл він утім не покинув, поки не розповів усе, що думає про покерні навики Двана, чи точніше їх відсутність.