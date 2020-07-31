Один із найзнаковіших конфліктів сучасного покеру, вочевидь, таки отримає логічне вирішення.

Ми вже розповідали вам про можливість покерної дуелі між володарем 6-ти браслетів WSOP Даніелем Негреану та Дагом Полаком, у якого таких браслетів 3. Хлопці давно не люблять один одного і за кілька років з обох боків було багато образ, тролінгу та різного бруду.

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Конфлікт здавалося б вичерпався коли Полк вирішив завершити кар’єру, та старі образи не дають спокою. Даг заявив, що готовий повернутися у покер задля дуелі з Негреану і після коротких перемовин Даніель таки дав свою згоду на це протистояння.

Хоч суперники ще продовжують обговорювати деталі, з основними моментами протистояння вони вже визначилися:

Гратимуть лише у Безлімітний Холдем

Одночасно 2 столи

Блайнди 200/400 доларів

25 000 роздач

З конкретною датою поки не визначилися, але поєдинок відбудеться точно не раніше осені. Адже поки що, Негреану активно зайнятий участю у WSOP Onlіne. Портал PokerShares, до слова, уже приймає ставки на переможця дуелі і, наразі, шанси оцінюють рівними.