Негреану перемагає: директор WPT визнав помилкою популяризацію ре-ентрі

Виконавчий директор World Poker Tour Мет Севедж на своїй сторінці у соціальній мережі офіційно погодився, що спонукання гравців до багаторазових входів у турніри мало негативні наслідки для змагальної складової спортивного покеру.

Таку заяву Севедж зробив, зокрема, і під тиском Даніеля Негреану. Нагадаємо, зірковий канадець оголосив війну ре-ентрі.

Зрештою, згодом Даніель визнав, що трохи погарячкував. Грати без ре-ентрі — занадто велика фора для суперників. Тому Негреану вирішив просто боротися з багаторазовими входами, але й сам їх поки що використовує.

Читайте також: Японець виграв за тиждень два титули на етапі Європейського покерного туру

Найпалкіші дискусії щодо ре-ентрі розгорілися нещодавно. Коли американець Алекс Фоксен виграв понад 1,5 мільйона доларів, тріумфувавши у турнірі WPT Five Diamond. Тоді Алекс упродовж змагань зробив п’ять входів. Відзначимо, що Даніель Негреану у цьому ж турнірі зробив два входи.



Алекс Фоксен / Фото: WPT

З одного боку велика кількість повторних входів може добряче збільшити призовий фонд. З іншого — гравці з глибшим банкролом мають перевагу, адже можуть багато разів поновлюватися.

Тому дискусії на тему ре-ентрі тривають. Ймовірно, кількість таких турнірів зменшать, але повністю забороняти кількаразові входи не будуть.