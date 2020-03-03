Нестримний одесит: черговий далекий прохід покериста Івана Шептицького

Українець зумів пробитись за фінальний стіл Main Event на етапі світового покерного туру в Парижі. Шептицький об’єктивно є найбільш успішним українським гравцем на старті 2020 року.

В головній події WPT Deepstacks з бай-іном 1 500 євро організатори зафіксували 853 входи. А на кону виявилось понад 1,1 мільйона євро. Іван Шептицький, який нещодавно плідно виступив в Сочі, у Парижі пробився до топ-9.

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Іван Шептицький програв банк Соні Франко. Фото: WPT

Подальшому просуванню українця завадила неприхильність фортуни. Виставившись із А-К, Шептицький капітулював перед 6-4 майбутнього чемпіона Соні Франко. Француз упіймав на флопі дві пари. Винагорода для українця – 19 700 євро. У 10 разів більше дісталось тріумфатору.