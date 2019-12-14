Неймар після завершення футбольної кар’єри спробує себе в іншому виді спорту

Зірковий форвард збірної Бразилії та клубу ПСЖ Неймар зізнався, що по завершенні професійної кар’єри футболіста планує займатися покером.

Неймар — один із найвідоміших фанів цієї інтелектуальної гри серед футболістів зі зірковим статусом. Ба більше, бразилець не лише любить, але й вміє грати в покер.

Це він довів на турнірі в рідній Бразилії. Зализуючи рани після фіаско на домашньому чемпіонаті світу-2018, Неймар записався на покерні змагання — High Roller BSOP.

З 228 учасників зірковий футболіст "дожив" до фінального столу. І в підсумку вилетів на почесній шостій сходинці. Неймар виграв 21 тисячу доларів.

Неймар. Фото: reuters

Також бразилець не приховує, що регулярно грає в онлайн покер. Особливо у період відпустки чи травм, коли левова частина часу не йде на футбол.

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Неймар близько товаришує з відомим бразильським покеристом Андре Аккарі. Саме він, до слова, підтвердив пресі, що футболіст планує професійно займатися покером. За словами Аккарі, у Неймара є всі задатки класного покериста. Він постійно покращує рівень своєї гри. І головне надзвичайно кайфує від процесу.