У липні найбільший український рум PokerMatch відзначатиме чотириріччя від дня свого відкриття. На честь цієї урочистої події рум підготував для своїх гравців неймовірний турнір із гарантією 4 000 000 гривень!

Чемпіон Happy Birthday PokerMatch стане багатшим на 1 000 000 гривень, але головною родзинкою події є повна відсутність стартового внеску! Стати учасником грандіозного турніру можна лише за допомогою спеціальної акції, яка стартувала 1 червня, та безпрограшних сателітів. Усі подробиці можна дізнатися на офіційній сторінці покер-руму.

Перший спосіб – участь в акції "Шанс на мільйон", за правилами якої учасники повинні грати рейкові роздачі та отримувати за них фішки для участі у турнірі. Гравці, які згенерують 500 або більше гривень рейка, автоматично потраплять в супертурнір Happy Birthday PokerMatch!

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Для тих, хто не має можливості заробляти фішки, доступні спеціальні безпрограшні сателіти. Грати в них не доведеться! 21 липня до 19:30 гравці зможуть зареєструватися в одному з доступних сателітів і вже за кілька хвилин отримати квиток на святковий турнір!

Це буде грандіозна подія в історії вітчизняного покеру. Святкуйте День народження та заробляйте круті призові!

Отож реєструйтеся на PokerMatch, отримайте миттєво до 2 500 грн на свій рахунок і станьте частиною свята українського покеру! Щасти!

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