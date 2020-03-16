Нові герої онлайн-серії Turbo PONT: хто заробив тисячі гривень у вихідні

У найбільшому українському румі PokerMatch триває крута онлайн-серія Turbo PONT із гарантованим призовим фондом понад 5 000 000 гривень.

Серія перейшла свій екватор, і гравці продовжують запеклу боротьбу, адже попереду залишаються Mini Main Event з гарантією 350 000 гривень і Головна подія серії з гарантією 1 000 000 гривень! Обидві події стартують у неділю, а до цього щодня будуть відбуватися змагання з Безлімітного Холдему, Омахи та Китайського покеру.

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Минулий вікенд запам'ятався кількома цікавими моментами, оскільки відразу четверо гравців стали дворазовими чемпіонами Turbo PONT. По дві нагороди в свою скарбничку поклали гравці kamrad, vovan1977, jagazzz25 і ava, а Стас "shrekpoker91" виграв два трофеї в п'ятницю 13-го і вже має чотири золоті фішки у своїй колекції трофеїв серії! Чудовий результат!

Варто також відзначити чудову гру xerbydj, який обіграв безліч серйозних суперників у найбільшому турнірі вихідних Turbo PONT-32. Всього за один вечір гравець заробив майже 60 000 гривень! Проявив свою майстерність і стрімер PokerMatch Ігор "netigor", який переміг у нокаут-турнірі з Китайського покеру.

Серія триватиме до 22 березня включно. Отже у всіх гравців ще є відмінні шанси, щоб здобути перемогу та заробити солідні призові.

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