Новий чемпіон головного покерного турніру України та перші призери серії Turbo PONT

За столами PokerMatch вирують пристрасті! Там завершився перший вікенд нашої крутої серії Turbo PONT і перші 10 трофеїв уже знайшли своїх власників. А в суботу визначився новий чемпіон топового турніру PokerMatch Million!

Перемогу в найпрестижнішому турнірі PokerMatch із призовим фондом 1 000 000 гривень цього разу святкував досвідчений регуляр Антон Нагорняк, який виступає під ніком juggler19. До речі, він уже вигравав турнір-мільйонник на PokerMatch минулого року в рамках чемпіонату України з онлайн-покеру.

У фіналі мільйоннику троє гравців уклали угоду. juggler19 за перше місце отримав 151 098 гривень, а гравці mochalov13 та volnaya_ поповнили свої рахунки на 118 883 і 116 089 гривень відповідно. А всього до призової зони PokerMatch Million потрапили 100 гравців. Вітаємо!

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А тим часом потужно стартували титульні турніри престижної серії Turbo PONT. Усі турніри з Безлімітного Холдему, Омахи й Китайського покеру приваблюють сотні спортсменів і гарантії в них залюбки перебиваються!



Серія Turbo PONT. Фото: PokerMatch

Зіграно лише 10 турнірів, а на серії вже є перший двократний чемпіон! Гравець із ніком kamrad став найкращим у турнірах з Холдему й Омахи, виявивши чималий покерний талант та універсалізм.

Близьким до перемоги був також стрімер PokerMatch Ігор netigor. У нокаут-турнірі зі своєї коронної дисципліни — Китайського покеру — він дійшов до хедз-апу, але там поступився гравцеві borsib.

Повний список чемпіонів титульних турнірів на даний час – дивіться на сайті PokerMatch.

На цьому тижні стануть відомими ще багато нових переможців. Нагадаємо, що серія онлайн-турнірів триватиме на PokerMatch до 22 березня включно.

А ще в україньскому покер-румі продовжують роздавати призи в акціях для турнірних гравців Турніроманія-2020 зі щоденним призовим фондом 30 000 гривень та Turbo PONT Турніроманія-2020, де найактивніші гравці за підсумками серії розділять між собою 200 000 гривень!

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