Новорічні акції онлайн: як заробити покером гроші під ялинку

На PokerMatch у розпалі святкові акції, в яких гравці можуть заробляти призові, виконуючи прості завдання. Чудовий шанс подарувати собі гарний настрій наприкінці року

В понеділок, 16 грудня, у популярному покер-румі PokerMatch розпочалась акція "Щасливі пари", призовой фонд якої склав 1 000 000 гривень.

Виграти свою частину від великого призового фонду може будь-який гравець. Для цього достатньо грати за кешовими буст-столами у Безлімітний Холдем на лімітах від 1/2 гривні і зібрати комбінацію зі щасливою парою дня. Згодом дійти з нею як мінімум до флопу та гарантовано й миттєво отримати призові на свій рахунок!

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Мінімальний приз – 5 гривень за кишенькову пару, а якщо гравцю вдасться зібрати каре, він поповнить свій рахунок на 1 000 гривень.

Щасливі пари будуть змінюватись кожного дня. Детальні умови акції та розклад щасливих пар по датах дивіться на офіційному сайті PokerMatch.

Також гравці PokerMatch можуть позмагатися у святковій акції "Новорічний мільйон". До 30 грудня у цій акції вам потрібно грати з кеш-столами у Безлімітний Холдем, чи Омаху та набирати очки. Напередодні Нового року по 15 гравців із кожної з шести груп гонки отримають великі призові під ялинку.