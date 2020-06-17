Мер Атлантік-Сіті повідомив, що губернатор штату Філ Мерфі дозволить роботу ігрових закладів з четвертого липня.

Мерфі одним з перших в країні відправив покеристів на карантин, закривши казино ще 16-го березня. Відновити роботу важливої для економіки регіону сфери губернатор дозволить аж за місяць після того, як свої двері відчинили казино в Лас-Вегасі.

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Хоча офіційно про це рішення Філ Мерфі ще не оголошував, сумнівів, що на початку липня в Нью-Джерсі дозволять грати в офлайн покер майже немає. З карантину уже повиходили, або ж ось-ось вийдуть усі конкуренти. Тому зволікати далі просто не можна.

Атлантік-Сіті є другим найбільшим центром грального бізнесу в країні. Дев’ять великих казино цього міста несуть значні фінансові збитки через простій. Тож на День незалежності США, четвертого липня, запрацюють казино у всіх точках країни.