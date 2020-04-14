Один проти цілої банди: Філ Гальфонд вступив у ще одну покерну битву

Американський покерний профі Філ Гальфонд продовжує епатувати за покерними столами в онлайні. Не встигли вгамуватись пристрасті після його шаленої перемоги в сутичці із гравцем "VeniVidi1993", як Гальфонд прийняв виклик від мільйонера Біла Перкінса.

В попередньому челенджі Гальфонд зумів перехилити шальки терезів на свій бік, програючи майже мільйон євро. Покерна кеш-дуель проти "VeniVidi1993", яка розгорталась за голлівудським сценарієм, принесла Філу трохи більше 100 тисяч прибутку. Американець, утім, не збирається спочивати на лаврах і готовий до ще одного виклику, який стартує уже цього тижня.



Біл Перкінс. Фото: wpt.com

Бізнесмену Білу Перкінсу, який в "живих" подіях виграв призовими майже 5,5 мільйонів доларів, Філ дасть солідну фору. Суперник заручиться підтримкою команди стрімерів The Thirst Lounge, які у кеш-дуелі проти Гальфонда гратимуть по черзі. Крім того, за підсумком дистанції у 50 тисяч роздач, Гальфонд у разі тріумфу отримає додаткові 250 тисяч доларів, а Перкінс – цілий мільйон.

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Попри нерівні за чисельністю сили, букмекери одноголосно віддають перевагу Філу Гальфонду. Його тріумф оцінюють скромним коефіцієнтом 1,1. Тоді як на перемогу Перкінса і компанії – аж 6,5.