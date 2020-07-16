Головний гральний заклад Атлантік-Сіті "Боргата" відчинить свої двері 26-го липня.

Дев’ять казино дозволили відкрити ще на початку місяця. Але з певними обмеженнями, які дозволяли працювати лише на чверть можливостей.

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Вісім з дев’яти закладів прийняли такі умови. Найбагатше казино "Боргата" вирішило залишатися на карантині доки ці обмеження не скасують. Керівництво "Боргати" пояснило, що з певними заборонами просто не зможе підтримувати власні високі стандарти.

Врешті терпець власників казино урвався. Вони почали шукати можливості працювати і в умовах часткових заборон. Наприклад, розширили своє меню (їсти дозволяють лише на відкритих майданчиках). Чекати далі "Боргата" більше не буде і відчинить двері 26-го липня.

Тож уже наприкінці місяця один із центрів офлайн-покеру США повністю поверниться до життя. Запрацюють усі дев’ять казино.