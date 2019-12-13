Оголосили дати проведення головних подій WSOP у 2020 році

Найбільший покерний фестиваль світу відбудеться з 27 травня по 15 липня наступного року.

Першим "браслетним" змаганням фестивалю стане BIG50. Він стартує 29 травня. Це турнір з безлімітного холдену. Вхід — 500 доларів. У 2019 році тут встановили рекорд офлайн турнірів — більше 28 тисяч входів.

Main Event стартує першого липня. Фінальний стіл головної події запланували на 12-14 липня. Трансляторами змагання будуть канали ESPN1 та ESPN2.

WSOP. Фото: flushdraw

А 18 червня відбудеться турнір серед сеньйорів — покеристів, віком від 50 років. Вхід коштуватиме тисячу доларів. Переможця визначать 21 числа.

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Точні дати інших змагань Casino Employees, Millionaire Maker, Ladies Event, Heads-up Championship and The Poker Players Championship на разі не затвердили.