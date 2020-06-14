PokerMatch поспілкувався із переможцем першого турніру серії PokerMatch UA Millions Online.

Після перемоги у стартовому турнірі серії PokerMatch UA Millions Online, Олександр "runner1" розповів, як складався для нього Кубок Києва, що приваблює його в покері та як відноситься до його захоплення грою дружина.

- Олександре, вітаю з перемогою! Легко дався перший турнір?

- Не дуже (посміхається). Я зробив усі вісім входів, але сім з них були невдалими, повилітав з них іще до кінця пізньої реєстрації, а ось на останній вхід втягнув. Складалось нормально у фінальній частині, ну й намагався максимально сконцентруватися на цьому турнірі. На фіналці грав чиплідером, але коли зайшла мова про угоду, проти не був.

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- Наскільки я знаю, ти віддаєш перевагу кеш-грі, але вже маєш круті результати і в турнірах. Що для тебе турнірний покер?

- Так, я не дуже досвідчений турнірний гравець, але тут я розумів, що це велика всеукраїнська серія, і хотілося відіграти її та заявити про себе. Хочеться, щоб покерна спільнота дізналась, що є такий runner1, і він може демонструвати результати. Звичайно, круто, що одразу вдалося виграти кубок! А ще приємно, що одразу після перемоги мене привітали інші гравці. Наприклад, Степан Соляник, якого я переграв у ключовій роздачі на фіналці, першим мене поздоровив із кубком. Такі речі варті уваги!



Кубки PokerMatch. Фото: Олександра Турича

- Якось особливо готувався до старту серії?

- Я навіть в останні 4-5 днів скоротив свої кеш-сесії, щоб нормально відновитися і бути готовим до турнірних марафонів, перш за все фізично. Збираюся відіграти всі турніри серії та поборотися з командою за перемогу у гонці на GipsyTeam.

- Чув про офлайн-серії PokerMatch UA Millions?

- Так, але жодного разу в житті ще не грав наживо, в офлайні. Сподіваюсь, що вже наступну велику live-серію відіграю. Дуже хочеться відчути атмосферу живої гри. Ну а поки що буду підвищувати скіл в онлайні.

- Ти лише на початку цього року зареєструвався на PokerMatch. Які враження від руму?

- Приємно, що рум прислуховується до гравців, постійно експериментує з новими акціями. Нещодавно, наприклад, була така історія. Розмовляв з Андрієм Djonidze і сказав, що непогано було б якусь акцію для кеш-гравців високих лімітів зробити. І буквально через тиждень запустили ”Легкі гроші“ для хайройлерів. Таке відношення до гравців дуже радує. Ну і круто, що можна пограти такі представницькі турнірні серії.

- Я так розумію, що покер займає велике місце у твоєму житті?

- Так, і за це, буває, отримую від жінки (посміхається). В цілому вона не проти того, щоб я грав у покер, але при цьому приділяв би достатньо уваги сім'ї. Намагаюсь так і робити. Ми зараз живемо у Шацьку (Волинська область - Авт.). В нас маленька донька. Отже, намагаємось стати на ноги. Звичайно, призові, які виграв у турнірі (понад 152,000 грн - Авт.), не вирішать усіх проблем, але безперечно стануть у нагоді. Сподіваюся, що на цій серії виграю знову!

Інтерв'ю підготував Євген Смертенко