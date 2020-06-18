У румі PokerMatch триває серія PokerMatch UA Millions Online, яка викликала справжню бурю в світі українського онлайн-покеру. Незважаючи на те що турніри серії користуються величезною популярністю і в них беруть участь сотні спортсменів, серед гравців уже з'явилися свої герої, головним з яких став волинський покерист Олександр "runner1" Турич. Він виборов уже третій кубок UA Millions Online!

До початку серії PokerMatch UA Millions Online навіть сам Олександр і подумати не міг, що досягне такого приголомшливого успіху, адже турнірний покер навіть не є його основною дисципліною. Звичайно, гравець старанно тренувався і навіть скоротив тривалість своїх покерних сесій для того, щоб відновитися і бути готовим до турнірних марафонів, але реальність перевершила всі очікування – перший же івент приніс йому кубок!

Я не дуже досвідчений турнірний гравець, але тут я розумів, що це велика всеукраїнська серія, і хотілося відіграти її та заявити про себе. Хочеться, щоб покерна спільнота дізналася, що є такий runner1 і він може демонструвати результати. Звичайно, круто, що одразу вдалося виграти кубок!

Кілька наступних турнірів не склалися, все ж таки конкуренція на фінальних етапах престижних івентів дуже висока, але наш герой не опускав рук і заробив чергову перемогу! Цього разу йому підкорився "Кубок Львова" з призовим фондом 500 000 гривень!

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Боротьба була дуже жорстокою, декілька раз кубок майже вислизнув з рук гравця, але Олександру вдалося переграти кількох дуже сильних суперників і підняти над головою черговий трофей!

По-перше, я вже трохи замучився грати кожного дня, а по-друге, у фінальній стадії турніру в голові почало стукати: ”Ох, як класно було б узяти ще один трофей! Якби, якби, якби“. І це бажання підсилювало емоції… Після турніру навіть заспокійливе випив.

Не звертаючи уваги на втому, runner1 продовжував грати на межі своїх можливостей, і результати цієї стратегії не забарилися. Вчорашній івент "Кубок Харкова" приніс йому новий трофей та 184 608 гривень призових! Цього разу Сашко не здавав позиції до останньої роздачі: вже на стадії топ-80 він став упевненим лідером, одного за одним відправивши суперників відпочивати. Феєрична гра і неймовірний успіх у серії!

Я своїм сказав, що на 10 днів мене немає. Хотів якнайкраще підготуватись і зіграти всі турніри. А потім поїдемо кудись. Тут у Шацьку озера близько, а я ще не був цього року. Відіграю, і потім будемо відпочивати й святкувати!

Таким чином, наш герой завоював перемоги в турнірах "Кубок Києва" (152 456 грн призових), "Кубок Львова" (123 628 грн) та "Кубок Харкова" (184 608 грн). Цілеспрямованість, наполегливість і працьовитість у покері творять справжні дива!

Серія PokerMatch UA Millions Online вступає у завершальний етап, тому реєструйтеся на PokerMatch просто зараз, отримуйте миттєво до 2500 грн на свій рахунок та перемагайте в найпрестижніших турнірах!

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