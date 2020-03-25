Олексій Ковальчук – єдиний український володар двох браслетів WSOP

Олексій Ковальчук – знакова фігура для українського покеру. У 2011 році він на власному прикладі довів, що при належному підході можна буквально з нуля сягнути найбільших покерних вершин.

Свій перший невеличкий турнір Ковальчук зіграв у 2007 році в Києві. Не надто успішно. Це утім його не зупинило. Олексій удосконалював свою гру і вже у 2011 створив справжній фурор. Спочатку він виграв турнір серії RPT, заробивши понад 100 000 доларів. Гроші Ковальчук вирішив не розтринькувати, натомість подався за мрією.



Ковальчук – чемпіон WSOP-2011 / фото: WSOP

Українець поїхав у Лас-Вегас підкорювати Світову серію покеру (WSOP). І сказати, що дебют виявився успішним – не сказати нічого. Ковальчук потрапив у призи в трьох турнірах, а один із них узагалі виграв! Всього у 22 роки Олексій став власником браслету WSOР. Йому підкорився турнір із Безлімітного Холдему (6-max) із бай-іном 2500 доларів. Тріумф у цих змаганнях, окрім браслету, приніс українцеві майже 700 00 доларів призових.

Читайте також: Як стати мультимільйонером ще до 30. Шлях найкращого білоруського покериста

Менш, як за два місяці після WSOP Олексій довів не випадковість своїх результатів у Лас-Вегасі, вигравши ще й Main Event серії IPT у Словенії, згодом повторив цей успіх на етапі в Італії.

Через рік, на WSOP-2012 Ковальчук остаточно вписав своє ім’я у історію. Олексій став першим українцем, що завоював два браслети Світової серії. До того ж продемонстрував, що встиг стати майстром не тільки у Холдемі. Він виграв мікс-турнір Омаха / Семикарточний Стад хай/лоу. За чутками, привала гри у Стад Ковальчук дізнався за кілька годин до старту змагань від іншого українського покериста Олександра Довженка! Так чи інакше, цей тріумф приніс Ковальчуку ще 228 014 доларів призових.



Олексій Ковальчук / фото: pokernews

Після цього Олексій ще кілька разів потрапляв до призових зон і на турнірах WSOP, і на багатьох скромніших серіях. Загалом у турнірному покері Ковальчук з 2011 року заробив уже майже 2,5 мільйона доларів, а це шостий результат серед усіх українських покеристів.