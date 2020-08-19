Амбасадор PokerMatch у відеоінтерв'ю розповіла про яскраві події свого життя, дала поради новачкам та поділилася грандіозними планами.

На початку літа PokerMatch та найуспішніша покеристка України Ольга Єрмольчева продовжили співробітництво. Для Олі розпочався вже третій рік у статусі амбасадора PokerMatch!

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Як змінилося її життя в новій ролі, якими були минулі два роки з PokerMatch, із чого починати власний шлях у покері, та чи є шанси у дівчат досягнути висот у грі, Мангуста розповіла в ексклюзивному відеоінтерв'ю.

А ще Єрмольчева поділилася цікавими історіями з життя у США, де її застав карантин, та повідала про свої грандіозні плани на прийдешній рік!

Бажаємо Олі багато яскравих вражень та нових перемог із PokerMatch!