Омаха – гра для покеристів із тугим гаманцем

На відміну від Техаського Холдему, Омаха є значно динамічнішим різновидом покеру. Гра з чотирма картами в руці частенько нагадує американські гірки, а розміри банків тут просто приголомшують.

У покерному ком’юніті ім’я Віктора Блума асоціюється із зухвалістю, шаленим успіхом і неймовірними програшами. Таку репутацію "Isildur1" заробив насамперед в онлайні, зробивши ставку, зокрема, на кеш-гру в Омаху. Кинувши виклик визнаним "акулам" гри Філу Айві та Патрікові Антоніусу, самовпевнений швед у короткі терміни спустив свій глибокий банкрол.

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Саме за участі Віктора "Isildur1" Блума в аннали покеру вписали 5 рекордних банків, які розіграли в Омаху в онлайні. Загальна сума, яка опинилась на середині столів, перевищує 5 мільйонів доларів. Тож програш Блума за 5 роздач становив понад 2,5 мільйони.



Віктор Блум і Патрік Антоніус. Фото: pokernews

Вишенькою на торті стала сутичка шведа з Патріком Антоніусом на лімітах 500/1000 доларів. Опоненти сформували неймовірний банк уже на флопі. "Isildur1" інвестував у довгий стріт-дро, Патрік встояв із нижнім стрітом. У підсумку рекордний банк, який "поїхав" на бокс фіна, склав 1 356 947 доларів США.