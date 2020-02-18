Парад покерних джекпотів: кому пощастило на вихідних

Минулі вихідні на PokerMatch стали справжнім святом для гравців. За кеш-столами Безлімітного Холдему й Омахи були зірвані одразу три бед-біт-джекпоти, загальна сума яких склала більше ніж 865,000 гривень!

У першому з них гравець отримав 189,806 гривень призових, програвши роздачу з каре проти стріт-флешу, а двоє інших щасливчиків заробили 112,192 и 55,808 гривень відповідно. Решта учасників подій також не залишилися без подарунків, оскільки призові виплати отримали навіть ті користувачі, які цієї миті просто знаходилися за іншими кеш-столами із джекпотом.

Бед-біт-джекпот — це своєрідне страхування від програшу з сильною комбінацією на руках. Якщо один з учасників роздачі зібрав каре, а супротивник — стріт-флеш, то володарем більшої частини джекпоту стає власник каре. Цікавою особливістю столів із джекпотом є те, що гравці самі формують призовий фонд, який може досягати астрономічних цифр.

Для того щоб претендувати на суперприз, потрібно програти з комбінацією не нижче каре двійок для Безлімітного Холдему та каре дам для Омахи за джекпот-столами PokerMatch.

До речі, столи з бед-біт-джекпотом — не єдина дисципліна, в якій можна виграти величезний приз на PokerMatch. Наприклад, поточний розмір джекпоту в популярних швидких турнірах Windfall становить 1,838,000 гривень!