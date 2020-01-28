Переграйте зірок у покерному турнірі на PokerMatch

Цього тижня на глядачів каналу PokerMatch у Twitch чекають цікаві вечори та приємні сюрпризи

У вівторок та середу свої стріми у Twitch проведуть амбасадори PokerMatch Ольга Єрмольчева та Олексій Дурнєв. 28 січня найкраща покеристка України буде ділитися своїм досвідом у прямому ефірі та відповідати на запитання глядачів.

Також усі охочі зможуть зіграти з Ольгою у фріролі з Китайського покеру, в якому розіграють 3 000 турнірних гривень. Той, хто виб’є PokerMatch Pro з турніру, отримає додатковий приз. Турнірні гривні можна використати для бай-інів у будь-які турніри в онлайн-румі.

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А у середу, 29 січня, свої іменні турніри на PokerMatch буде стрімити відомий шоумен Олексій Дурнєв. Усі учасники турнірів Durnev Fight Club з бай-іном 100 гривень та безкоштовного Durnev Freeroll змагатимуться за гарантований призовий фонд – 5 000 гривень у кожному. За вибивання Олексія також передбачена спеціальна винагорода.

Безкоштовні турніри, які створені для покерних початківців, можна знайти у лобі PokerMatch, а паролі до них ви дізнаєтесь під час стрімів, які стартують о 20:00.

Також цікавий челендж розпочнуть цього тижня стрімери PokerMatch Андрій djonidze та Роман magicriver1. В разі поразки стрімер повинен виконати бажання глядачів. Усі подробиці батлу ви зможете дізнатися під час стріму Андрія та Романа у четвер, 30 січня.