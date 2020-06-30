Нині Світова серія покеру (WSOP) – подія гігантського масштабу. Лише Main Event минулого року зібрав понад 8 тисяч (!) учасників, а його чемпіон Хосейн Енсан заробив 10 000 000 доларів.

Уже багато років WSOP привертає до себе масу уваги медіа і усіх, хто принаймні краєм вуха чув про покер. Проте, звісно, так було не завжди.

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Перші кроки Світової серії були практично непомітними для когось, окрім її безпосередніх учасників. У 1970 році першим офіційним чемпіоном світу із покеру став Джоні Мос і йому для цього навіть не довелося вигравати турнір. Після тривалої сесії у кеш семеро найкращих на ту мить покеристів проголосували за те, хто із них гідний такого титулу чемпіона. Найбільше голосів дісталося саме Мосу, тож він і отримав кубок (браслети на WSOP почали вручати лише у 1976).



Джонні Мос / фото: HistoryTime

Ця подія хоч і стала доленосною для покеру, не викликала ані найменшого зацікавлення за межами Лас-Вегаса. Тож задля популяризації гри слід було щось міняти. Вже наступного року з’явився звичний нам сьогодні Main Event. Фрізаут із бай-іном 5 000 доларів зібрав 6 гравців. Виграв його знову Джоні Мос, підтвердивши свій статус та заробивши 30 тисяч доларів. Переможець тоді забирав усе.



Амарілло Слім / фото: HistoryTime

Проте суттєвому поштовху у розвитку WSOP завдячує своєму наступному чемпіону. У 1972 турнір виграв Томас "Амарілло Слім" Престон. Учасників цього разу було 8, тож він отримав 80 тисяч доларів, як нагороду. Після свого успіху Томас взявся на повну розкручувати себе і покер заодно. Амарілло поїхав у турне США, привертаючи увагу медіа та суспільства загалом. Він почав з’являтися на телебаченні та писав книги, його запрошували у кіно. Завдяки Сліму, уже в 1973 році WSOP вперше транслювали на спортивному каналі CBS. Саме у ту мить Світова серія почала свій шлях до того, щоб стати однією з головних спортивних подій року.