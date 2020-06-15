Минулі вихідні на PokerMatch були насичені крутими подіями і стали справжнім святом для українських шанувальників покеру. У трьох турнірах серії PokerMatch UA Millions Online було розіграно понад 3 500 000 гривень, десятки гравців змогли значно збільшити свій банкрол, а чемпіони, до того ж, отримали ексклюзивні трофеї!

У п'ятницю, 12 червня, гравців приймав турнір "Кубок Києва" з гарантованим призовим фондом у 500 000 гривень. Відразу ж стало помітно, що серії такого рівня до вподоби українським покеристам, адже гарантія була істотно перевищена та склала аж 947 200 гривень. Майже мільйон у першому ж івенті!

Турнір видався непростим, і кубок заслужено отримав Олександр "runner1" Турич із Шацька, що у Волинській області. За свої старання переможець отримав 152 456 гривень призових і кубок чемпіона найпрестижнішої української покерної серії!



Олександр "runner1" Турич із сім’єю. Фото: із архіву гравця

Я не дуже досвідчений турнірний гравець, але тут я розумів, що це велика всеукраїнська серія, і хотілося відіграти її та заявити про себе. Хочеться, щоб покерна спільнота дізналася, що є такий runner1, і він може демонструвати результати. Звичайно, круто, що одразу вдалося виграти кубок!

Два інших трофеї вікенду дісталися киянам. Віталій "beoz" Ярмолюк виборов головний приз у турнірі "Кубок PokerMatch" із призовим фондом 1 500 000 гривень, а трофей Федерації покеру відправився до колекції Антона "toniuzi" Сулімки. Чемпіони отримали 276 663 та 249 006 гривень відповідно.



Віталій "beoz" Ярмолюк. Фото: із архіву гравця

Мені здається, щоб рухатись уперед, потрібно постійно ставити собі локальні цілі й підійматися по них, як по сходинках, крок за кроком, — каже Віталій. — В мене навіть є спеціальний зошит, куди я записую задачі: розібрати 10 роздач, подивитися відео фіналки тощо. Але від браслета WSOP, звісно, не відмовлюсь!

Серія продовжується, друзі! Найближчими днями у ній будуть розіграні призові та трофеї у Кубках Одеси, Львова й Харкова з гарантіями 500 000 гривень! Щасти всім гравцям!

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