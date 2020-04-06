Перші чемпіони великої покерної серії з нокаутами

На PokerMatch успішно пройшов перший вікенд грандіозної онлайн-серії PKO PONT з гарантованим призовим фондом 10 000 000 гривень.

З п’ятниці по неділю в найбільшому українському покер-румі відбулося 18 унікальних турнірів, в яких брали участь кілька тисяч гравців. Більше 300 покеристів вже отримали свої призові, а новоспечені чемпіони заробили п’ятизначні винагороди.

Найбільший приз вирушив на рахунок гравця з ніком chistiy, який став переможцем турніру з Безлімітного Холдему. Він показав чудову гру й отримав майже 54 000 гривень!

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До почесного списку переможців потрапив і стрімер команди PokerMatch Ігор netigor. Він знову продемонстрував величезну перевагу над супротивниками і став першим в івенті з Китайського покеру. Варто відзначити також чудову форму іншого стрімера PokerMatch Степана solianyk, який стабільно проходить у призові зони на старті серії.

Усі результати турнірів вікенду дивіться на офіційному сайті PokerMatch.

На даний момент ніхто з учасників серії не зміг заволодіти двома трофеями, тому основна боротьба ще попереду! Серія триватиме до 26 квітня включно. Успіхів!

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