Перший покерний турнір року серед суперхайролерів підкорився австралійцю Бернсу

Визначились переможці у найдорожчому турнірі серії UK Millions, який в січні відбувається у Ноттінгемі.

Турнір суперхайролерів з бай-іном 25 000 доларів зібрав 37 входів та призовий фонд майже у 900 000. За столами змагались відомі спортсмени – Стів О’Двайєр, Пребен Стоккан, Леон Цукерник та інші.

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До фінального хедз-апу вийшли австралієць Кале Бернс та російсько-німецький професіонал Ігор Курганов. Гра сам на сам відбувалась у дружній атмосфері. Змагаючись за перший приз у 350 000 доларів покеристи частувались пивом. У фінальній роздачі все вирішила "монетка". Кишенькова пара четвірок Курганова не встояла проти А-10 Бернса. Росіянин за друге місце отримав 222 тисячі доларів.



Кале Бернс та Ігор Курганов. Фото: UK Millions

Для Бернса це вже далеко не перший трофей на найвищому рівні. Минулого року він виграв одразу два чемпіонські браслети WSOP Europe на серії у Розвадові, а згодом тріумфував на престижній серії Poker Masters у США. Успішний виступ у Ноттінгемі довів загальну суму призових Бернса за кар’єру до 8 мільйонів доларів, та дозволив наблизитись до легендарного Джо Хашема ($12 млн призових) у списку найуспішніших гравців Зеленого континенту. Але усе пізнається у порівнянні. Наприклад, Курганов вже заробив за покерними столами у живих турнірах понад 18,5 мільйонів.