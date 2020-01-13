Перший турнір-мільйонник року на PokerMatch підкорився Степану Солянику з Тернополя

У суботу на PokerMatch відбувся перший у 2020 році турнір PokerMatch Million з гарантією 1 000 000 гривень!

Мільйонник відбувався у класичному стилі — без ребаїв і аддонів. Отже, у гравців не було права на помилку і всі учасники мали показати свою найкращу гру задля позитивного результату. У турнір було зроблено 919 входів, а до призової зони потрапили 100 покеристів.

Боротьба тривала понад 9 годин, а рано-вранці в неділю визначився чемпіон. Ним став стрімер PokerMatch Степан Соляник з Тернополя. За перемогу він отримав 156 616 гривень призових. Також відзначимо гравців з ніками 3ta5r і mustafa1977, які посіли друге і третє місця та отримали 127 717 і 123 448 гривень призових відповідно.

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До речі, Степан зробив запис вирішальної години турніру та прокоментував події за столами. Цей стрім можна подивитися на каналі PokerMatch у YouTube.

Для Соляника це вже не перший успіх у великих турнірах в популярному українському покер-румі. Минулого року на серії PONT йому підкорився турнір з призовим фондом 1 516 000 гривень! Завидна стабільність.

Повторити досягнення Степана кожен зможе вже 25 січня, коли на PokerMatch знову відбудеться турнір PokerMatch Million з гарантією 1 000 000 гривень!