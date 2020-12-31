Під Новий рік Деніель Кейтс заснув за покерним столом

Американський професіонал в компанії ще кількох відомих покеристів вирішили зустріти свята за улюбленою справою у так званій Bobby's Room.

Це спеціальний зал усередині одного із найпопулярніших казино Лас-Вегасу Bellagio. Bobby's Room відома своїми іграми із дуже високими ставками, тож не дивно, що тут можна зустріти топових професіоналів. Цього разу компанію згаданому Кейтсу склали з-поміж інших Гас Хансен, Тимофій Кузнєцов, Девід Оппенхейм, Скот Сівер. Грали у пот-ліміт Омаху з блайндами 1000/2000 доларів. Розійшлися хлопці не на жарт, не помітивши навіть як зустріли за столом Різдво. Хоча без наслідків марафон таки не минув для Деніеля Кейтса, що заснув прямо у процесі. Цьому неабияк здивувався Скот Сівер, який і поділився фото втомленого колеги:

Sitting next to @junglemandan I must say he seems to NOT be enjoying the process. #TrustTheProcess pic.twitter.com/hlnnOKUtw5 — Scott Seiver (@scott_seiver) December 27, 2019

Переклад: Сижу за столом поруч із Junglman. Здається він не отримує задоволення від процесу.

Кейтс, утім знайшов, що відповісти: Боюсь програти все в пух і прах, але вчуся отримувати задоволення від процесу. Насолоджуйся моментом, хлопче. Кому взагалі потрібні гроші?

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Що ж Кейтсу гроші може й дійсно уже не надто потрібно. У 2019 році він отримав 1 300 000 доларів призових лише в живих турнірах.