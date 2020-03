Письменниця виграла 300 000 доларів у покері і поділилася досвідом в книзі

Популярна американська письменниця Марія Коннікова на понад 2 роки з головою поринула у світ покеру, аби зібрати матеріал для книги. Її наставником став один із найуспішніших покеристів у історії Ерік Сайдел (майже 28 мільйонів доларів кар’єрних виграшів).

До старту свого експерименту у 2017 році, Марія жодного разу не грала у покер. Проте уроки Сайдела допомогли їй швидко змусити покерну спільноту говорити про себе. Вже на початку 2018-го року Коннікова виграла великий турнір на Багамах, за що заробила 84 600 доларів. Загалом же за два роки письменниця зібрала 311 000 доларів призових. Ходили навіть чутки, що вона збирається перекваліфікуватися у професійну покеристку, та Марія все ж повернулися до пера.

Тож цього року світ таки побачить її книга "Найбільший блеф: як я навчилася бути уважною, удосконалюватися та перемагати" ("The Biggest Bluff: How I Learned to Pay Attention, Master Myself, and Win").

Офіційний реліз видання запланований на червень 2020-го року, утім книга вже доступна для раннього бронювання на Amazon. Її вартість у твердій обкладинці – 28 доларів, електронний варіант обійдеться у 15 доларів.

Ось кілька цитат із передмови до книги:

Коннікова зіштовхнулася з багатьма особистими невдачами і роздуми про роль випадковостей у житті привели її до гіганта теорії ігор, який вказав їй на покер, як на найкращий майстер-клас, щоб навчитися розрізняти те, що можна контролювати і те, що ні.

Під керівництвом Сайдела у Коннікової було багато прозрінь про життя, які вона отримувала від свого нового заняття. З-поміж іншого і про те, як краще читати не тільки її суперників, але і, що набагато важливіше, саму себе. Як визначити, що підштовхнуло її в емоційному стані, який заважає приймати правильні рішення. І як усвідомити, де їй посміхнулася вдача, а де справа зовсім не у ній.