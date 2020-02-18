Південноамериканський етап серії MILLIONS завершився перемогою бразильського покериста

Перемога на етапі серії MILLIONS у кишені Пабло Сілви з Бразилії. Це перші великі призові у його кар'єрі.

Сума призових Пабло Сілви за перемогу у Головній події серії склала 1 мільйон доларів. Це найбільший успіх у кар’єрі Пабло Сілви. До перемоги на MILLIONS SA Сільва міг похвалитись лише трішки більше, ніж 130 тисячами доларів призових.

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Раннер-апом турніру в Уругваї став також покерист із Бразилії – Фабіо Колонесе, який здобув чималу суму 640 тисяч доларів. В останній роздачі Сілва залімпував карманку валетів. Почувши «олл-ін» від суперника, Пабло швидко поставив колл і легко обіграв вісім-шість різних мастей – на флопі йому поклали фул-хаус. Після цієї перемоги Пабло Сілва піднявся у топ-15 найуспішніших покеристів Бразилії.

Мейн івент з гарантованими призовими в 5 мільйонів доларів зібрав 465 входів. Кожен із тих 65 гравців, що залишились забезпечили собі мінімальний приз в розмірі 20 тисяч доларів. У цей список потрапили такі відомі гравці як: Тетяна Бараусова, Клайв Сінклер, Іван Лука, Міхай Маноле.

Найближчий етап MILLIONS відбудеться в Сочі з 6-15 березня.