Півмільйона за два тижні: Філ Гальфонд відіграє свої гроші

Зірковий американський покерист Філ Гальфонд продовжує стрімко скорочувати відставання у хедз-ап битві проти онлайн-гравця з ніком "VeniVidi1993".

Дебютний поєдинок Galfond Challenge розпочався несподівано. Гальфонд ніяк не міг призвичаїтися до дій суперника. І коли його програш досягнув майже мільйона євро, Філ вирішив взяти паузу.

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Врешті після тривалих роздумів Гальфонд вирішив не складати зброї, а продовжити боротьбу. Схоже, американський хайролер прийняв абсолютно правильне рішення. Адже за два тижні він відіграв уже півмільйона євро. А це більше половини його відставання.

З останніх одинадцяти сесій "Veni" виграв лише дві. Його лідерство зараз уже не таке вражаюче — 383 тисячі євро. Суперникам залишилося зіграти ще трохи більше третини запланованої дистанції із 25-ти тисяч роздач.

Наступними суперниками Філа у Galfond Challenge будуть зірки офлайну Кейтс, Шварц і Перкінс, а також онлайн-гравець "ActionFreak".