Плюс 400 тисяч доларів за кілька днів. Філ Гальфонд багатіє на своєму челенджі

Філ Гальфонд продовжує змагатися із іншими елітними покеристами у вигаданому ним челенджі. Його третім суперником став успішний онлайн-про "ActionFreak", який зміг виграти у Гальфонда першу сесію.

Утім після цього Філ взявся просто розривати опонента. За наступні три сесії він вийшов у плюс на 416 442 євро.

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Суперники, згадаємо, грають у Пот Ліміт Омаху з блайндами 150/300 євро. Час відігратися у "ActionFreak" ще є. Поки опоненти відіграли лише 2 671 роздачу зі запланованих 15 000.

Одночасно із челенджем проти ActionFreak Гальфонд грає ще й проти Біла Перкінса та команди "Thirst Loung", де теж лідирує. Проте і цього Філові замало. Днями він оголосив, що 6 травня зіграє міні-челендж проти іншого зіркового покериста Дена "jungleman" Кейтса. Вони розіграють 750 рук у Пот Ліміт Омаху з блайндами 100/200 євро. Той хто програє змушений буде записати відео, де назве суперника кращим гравцем та кращою людиною.