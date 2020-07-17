Цього року, через пандемію коронавірусу, Світова серія покеру (WSOP) змушена була перебратися в онлайн. Там вона, звісно, втратила значну частину свого феєричного лоску та розмаху. Проте, в очікуванні повернення звичного формату цього грандіозного дійства, нам нічого не заважає згадати і знову пережити знакові події в історії WSOP та її героїв.

Рівно 10 років тому – 17 липня 2010 року, після двох тижнів баталій, визначилися учасники фінального столу Main Event WSOP. Чіп-лідером до цієї стадії дістався канадець Джонатан Дюамель.

Читайте також: Чемпіон Main Event 2015 Джо Маккіен завоював свій третій браслет WSOP

На ту мить Дюамель уже був професійним покеристом, хоча першою його роботою був … збір полуниці. Аби навчити сина цінувати гроші, батьки відправили його на такий підробіток вже у 13 років. Після школи Джонатан планував вступати в університет, утім захопився покером і це визначило його майбутнє.

У 2010 ще до Main Event канадець встиг двічі потрапити до призів WSOP, та справжній успіх чекав його саме у Головній Події. Мабуть, ключова для Дюамеля роздача трапилася коли в грі залишалося 15 покеристів. Його J-J протистояли А-А Мета Афлека:

"Переїхавши" Афлека на рівері Дюамель став чіп-лідером турніру і реалізував цю перевагу через кілька місяців на фінальному столі. У хедз-апі він переміг Джона Рейснера, став першим канадцем, який виграв ME WSOP і зірвав вражаючий куш у майже 9 000 000 доларів:

Майже одразу після цього Джонатан, щоправда відчув на собі і темний бік слави. У його дім увірвалися злодії, які зв’язали та побили Дюамеля, забрали гроші і чемпіонський браслет WSOP. Сам покерист, утім згодом зізнався, що не надто постраждав у тому інциденті. Грабіжників незабаром затримали, а частину вкраденого вдалося повернути. Щоправда, це не стосується браслета WSOP. Його знайшли через два місяці на вулицях Монреаля, проте настільки пошкодженим, що він навіть не підлягав відновленню.

Джонатан Дюамель не засмутився, а натомість виграв ще кілька браслетів. Нині канадець – триразовий чемпіон WSOP, а його кар’єрні виграші у живих турнірах сягнули уже 18 мільйонів доларів і, ймовірно, це ще далеко не межа.