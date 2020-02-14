Подарунки онлайн у новій покерній акції

На PokerMatch стартує нова цікава акція для гравців, що віддають перевагу кеш-грі. Додаткові призові на рахунок можна отримати майже щодня.

З 15 лютого в популярному українському покер-румі PokerMatch усі гравці можуть отримати подарунки на свій рахунок в акції Сash Drop. За кеш-столами Безлімітного Холдему й Омахи буде формуватися спеціальний додатковий призовий фонд. Він зростатиме після кожної зіграної роздачі, а отримати свою частину від великого призу гравці зможуть будь-якої миті.

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Треба лише зіграти 25 роздач на одному ліміті та грати за столом у той час, коли проходить розіграш. Усі подробиці акції Cash Drop ви можете дізнатися на офіційному сайті PokerMatch.

Нагадаємо також, що додаткові призові та приємні бонуси чекають вас і в інших популярних акціях на PokerMatch. А вже найближчими вихідними ви зможете позмагатися за солідні грошові нагороди у топ-турнірах Saturday Main з гарантією 300 000 гривень і Sunday PKO Champions із гарантією 150 000 гривень.