Бейсболісти клубу "Сент-Люїс" відпочили в казино. Після цього спортсмени здали позитивні тести на коронавірус.

Результати тестів «кардиналів» стали відомими в четвер. MLB відреагувала блискавично. Ліга скасувала зустріч "Сент-Люїса" та "Мілуокі", яка мала відбутися на вихідних. Ймовірно, доведеться відкласти й інші матчі сезону.

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Інформацію, що гравці "кардиналів" відвідували гральний заклад уже підтвердили. Як і те, що троє бейсболістів та ще четверо працівників клубу здали позитивні тести на COVID-19. Їхні імена не розголошують.

Також невідомо, яке саме казино відвідали спортсмени. Ймовірно, це був заклад в Міннесоті або Мілуокі.

Відзначимо, що "Сент-Люїс" є одним із аутсайдерів MLB. "Каринали" посідають передостанню четверту сходинку свого дивізіону.