Покер "оживає" після двох місяців карантину

Чеський Розвадов, який останніми роками справедливо заслужив прізвисько європейського Лас-Вегасу, знову відкрив свої двері для покеристів.

Вперше із 13 березня запрацювали King’s Resort Rozvadov та Admiral Casino, Rozvadov. Крім того, відновив свою роботу також головний покерний майданчик і у столиці Чехії – King’s Casino Prague. У всіх закладах поки доступні лише кеш-ігри, утім там сподіваються, що зможуть зовсім скоро відновити і турніри.

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Попри те, що Чехія однією з перших європейських країн почала оговтуватися від пандемії та послаблювати карантин, все ж чимало обмежень ще залишається. Це, зокрема, стосується також ігрових закладів:

Усі відвідувачі казино повинні носити маски.

Як тільки хтось покидатиме своє місце, персонал дезинфікуватиме цю ділянку перед приходом наступного гравця.

Усі працівники будуть захищені пластиковими масками.

Замовлення їжі у межах казино – заборонене. Це обмеження повинні зняти через 14 днів.

На якийсь час Чехія стане справжньою Меккою для професійних гравців. Адже поки зачиненим на карантин залишаються казино навіть у Лас-Вегасі. Щоправда і там уже видно світло у кінці тунелю. Так, генеральний менеджер одного з найбільших ігрових закладів у світі – Caesars Palace Тоні Родіо розповів, що розраховує на відкриття ще до кінця цього місяця.