Поки в Україні ситуація з коронавірусом не те щоб покращується, в іспанців у цій сфері куди більше підстав для радості.

Зокрема, на Піренеях уже відкрили один із найбільших покерних майданчиків старого світу – Casino Barcelona. Саме тут, з-поміж іншого, зазвичай відбувається іспанський етап Європейського покерного туру (EPT).

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До турнірів у Барселоні, щоправда, поки не поспішають повертатися. На відміну від чеського Розвадова, де вже доступні усі види покеру, в Casino Barcelona поки можна зіграти лише у кеш. Та й санітарні обмеження тут серйозніші ніж у Чехії:

Носіння масок в приміщенні – обов’язкове

Вимірювання температури на вході

Велика кількість санітайзерів, одноразових серветок, сміттєвих баків з педалями для обмеження контакту

В ліфті можна пересуватися лише по одному, а в залі будуть маркери соціальної дистанції

Регулярна дезінфекція приміщень

Сам зал і усі предмети будуть постійно дезінфікувати. За ігровими столами гравців розділятимуть плексигласові перегородки.

Попри усі ці заходи, ще рано говорити про відновлення великих турнірів у Барселоні, утім позитивна тенденція по усій Європі не може не тішити покеристів.