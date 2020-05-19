Покер на роздягання: правила і варіанти гри – фото

Покер на роздягання чи стрип-покер, на відміну від свого "старшого брата" – швидше розвага ніж спорт. Утім, це ж не означає, що можна грати без правил.

Власне, у багатьох країнах відбуваються цілі турніри зі стрип-покеру. Один з таких навіть офіційно потрапив до книги рекордів Гіннеса. У 2006 році в Лондоні зіграти у покер на роздягання вирішили 196 охочих, що й стало світовим рекордом.



Рекордний турнір зі стрип-покеру / фото: Getty Images

Отож, що потрібно для гри у стрип-покер:

Знати правила покеру

Карти, фішки…

Сміливість та готовність знімати з себе одяг

Приблизно однакова кількість предметів одягу для кожного гравця

Домовленість перед початком гри про те, як далеко ви готові зайти у роздяганні

Читайте також: Блеф на 100 тисяч доларів проти чемпіона світу з боксу

Як грати

Сама гра відбувається за звичайними правилами покеру. Найчастіше обирають Холдем, або старий-добрий Дро-покер. Комбінації, порядок ставок, дії за столом – усе за сценарієм традиційних покерних змагань. Головна ж відмінність закладена у назві – в процесі гри доведеться втрачати елементи одягу. А от стосовно того коли слід роздягатися є кілька варіантів.

Варіанти гри

Класичний стрип-покер

В класичному покері на роздягання одяг використовують як ребай. Тобто, починається усе традиційно, а коли хтось програє увесь стек, він змушений міняти елемент одягу на фішки, щоб повернутися у гру. І так доти, поки одягненим не залишиться лише один.

Швидкий стрип-покер

У цьому варіанті одяг слід знімати з себе після кожної програної роздачі на шоудауні. Така гра минатиме, звісно, набагато швидше. Проте, важливо з цією швидкістю не переборщити, адже якщо все закінчиться за 10 хвилин, то як слід розважитися навряд чи вдасться.

СКІЛЬКИ ОДЯГУ?

Якщо, мова йде про чесний покер на роздягання, то усі учасники повинні бути у рівних умовах. Тобто перед грою слід домовитися, скільки елементів одягу буде на кожному гравцеві. Наприклад, на згаданому нами рекордному турнірі зі стрип-покеру, кожен учасник одягав на себе 5 предметів. А те, в якому порядку їх знімати – воля ваша. Хтось починав із кепки, а хтось, навпаки, залишав її на останок. Найсором’язливішим, так чи інакше, дозволяли загорнутися у простирадло.

Насправді варіантів гри у стрип-покер може бути безліч і обмеження – лише ваша фантазія та розкутість. До процесу, наприклад, можна додати гру у "бажання", за виконання яких можна буде повернути собі частину одягу. А сам процес роздягання можна перетворити на цілу виставу.

Головна ж мета залишається незмінною – отримати задоволення від гри у покер.