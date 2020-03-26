Покер без сексизму: фільм, який надихне жінок-гравців

Сандра Мор, яка активно відстоює права жінок, зокрема в покері, презентувала свій черговий продукт. На екрани вийшов фільм "Королеви покеру", який покликаний не лише зруйнувати гендерні стереотипи, але й надихнути жінок до активної участі в інтелектуальній грі.

Чоловіки, як відомо, вважають покер своєю територією. Власне про це красномовно говорять цифри: глобальне представництво жінок у покері становить менше 7%. А найпопулярніший офлайн-турнір – Головна подія WSOP – збирає лише 4% покеристок. Авторка фільму "Королеви покеру" Сандра Мор хоче ситуацію змінити.

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До зйомок у документальному фільмі Мор залучила зокрема Крістен Бікнел, Кеті Ліберт та Дженіфер Херман, які на власному прикладі довели, що жінки можуть досягати неабияких результатів у покері. Їхні загальні здобутки вимірюють мільйонами доларів призових, і чоловіки просто змушені шанувати їх за овальними столами.

Крім топових покеристок у фільмі Сандри Мор, зокрема, свою думку висловив і Даніель Негреану. Один із найуспішних гравців в історії стверджує, що жінки потенційно є більш талановитими гравцями, аніж чоловіки, а саме численні стереотипи змушують покеристок триматись у затінку.