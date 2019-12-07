Покер для початківців: різновиди турнірів

Зі зростанням популярності покеру, насамперед в онлайні, гравцям пропонують не лише різноманіття видів гри, але й чимало типів турнірів.

Рібайники

Якщо граєш агресивно і часто ризикуєш усім стеком, тобі будуть до душі турніри рібайники. Від англійського – rebuy – ще один докуп. При чому, як правило, їх кількість, рібаїв, є необмеженою. Такі турніри захоплюють своєю динамічністю і змушують неабияк варіювати стратегією. Водночас, рібайники можуть суттєво вдарити по гаманцю – кожен наступний докуп коштуватиме тобі розміру стартового внеску.



Турніри рібайники. Фото: Poker Match

Зрештою, після завершення періоду рібаїв, доведеться витратитись і на аддон (англ. Add-on) – доповнення. Можна востаннє збільшити розмір свого стеку за суму, як правило, удвічі більшу за бай-ін.

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Фрізаути

Куди стриманішу тактику гри доведеться обрати у класичному різновиді турніру – фрізауті (англ. Freezeout). Тут в тебе не буде ще одного шансу, потрібно перманентно нарощувати стартовий стек. Щоправда існують й фрізаути із повторним входом, зазвичай лише одним. Турніри без докупів найбільш популярні в офлайні. Зокрема на головних покерних серіях WSOP та EPT.



Турніри фрізаути. Фото: WSOP

Нокаути

А от на покерних інтернет-платформах активно грають у турніри з нокаут-системою. Де, окрім призових, ти отримуєш миттєву винагороду за вибивання кожного гравця. До того ж бонус може бути не лише фіксованим, як у турнірах нокаутах (англ. knockout або KO), але й зростаючим, прогресивним.



Турніри нокаути. Фото: pokerfanatics

В турнірах прогресів нокаут (PKO) винагорода за "голову" суперника коливається, залежно від того, наскільки активно він вибивав гравців.