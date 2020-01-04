Poker Face — навик у покері, який перейняли актори і зірки сцени

Poker Face — це доволі поширене поняття. Воно означає абсолютну відсутність емоцій на будь-що. Цей прийом дозволяє замаскувати ваші враження, емоції на конкретну ситуацію чи подію.

Переважна більшість людей вважає, що Poker Face — то винятково такий вираз обличчя, який не видає емоцій. Насправді ж у покері цей термін має ширше значення. Це ще й ситуація, коли гравець спеціально вводить суперників в оману. Своєю акторською грою.

Наприклад, показує, що йому прийшла погана карта, а насправді все не так. Або ж навпаки, блефує.

У покері Poker Face — це не лише елемент захисту (приховати емоції), але й частина атаки, пресингу (обдурити суперників).

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Цими навиками досконало володіють усі елітні покеристи. Але усю дистанцію турніру сидіти з "кам’яним" обличчям звісно нереально. Професіонали відзначають, що найчастіше "маску" вдягають у двох випадках. Коли блефують або ж мають натсову комбінацію. Тоді їм особливо важливо налякати чи заманити у пастку опонентів.

Ще один варіант Poker Face: усю дистанцію турніру бути на одній хвилі. Не залежно від руки. Частіше обирають варіант "веселуна", комунікабельного гравця. Або ж замкненого в собі зосередженого "серйозного дядьки".

Поняття Poker Face зараз уже стало частиною масової культури. Тут його розуміють як обличчя без емоцій. У цього терміну є власний впізнаваний смайлик, створено чимало мемів.



Мем Poker Face. Фото: knowyourmeme

Над деякими голівудськими акторами нерідко кепкують. Кажуть, що у них Poker Face. Тобто, однаковий вираз обличчя на "всі випадки життя". Найбільше дістається легендарному "Вокеру Техаському Рейнджеру" Чакові Норрісу та зірці "Сутінок" Крістен Стюарт.



Poker Face Крістен Стюарт. Фото: wallpapersafari