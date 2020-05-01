Покер майбутнього: як буде виглядати гра після карантину

Офлайн покер уже кілька місяців стоїть на паузі. Через пандемію коронавірусу усі казино і покерні клуби довелось закрити, а серії турнірів перенести до кращих часів. Утім незабаром гра повернеться за овальні столи, щоправда уже не в звичному форматі.

В Мецці грального бізнесу, в Лас-Вегасі, активно готуються до повернення численної армії гравців, в тому числі покеристів. Власники закладів розуміють, що навіть після карантину доведеться дбати про безпеку клієнтів, а відтак заздалегідь переобладнують свої казино.

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Директор гемблінгової компанії Synergy Blue Джо Буневіт поділився у своєму Твіттері відео, продемонструвавши, що, ймовірно, чекає на гравців. Столи обладують прозорими перегородками, які відділятимуть гравців один від одного і від дилера.

Такі метаморфози, прогнозовано, більшість сприйняли із критикою. Звичайно не обійшлось і без гумору. Інтернетом уже гуляють численні меми на тему перегородок за гральними столами.



Фото: Twitter