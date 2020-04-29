Покер над хмарами: офлайн живий навіть в умовах карантину

Пограти у покер наживо в сьогоднішніх реаліях справа непроста. Пандемія коронавірусу "повісила замок" на усі клуби і казино. Утім для цих винахідливих хлопців обмежень не існує – мультимільйонери насолоджуються улюбленою грою на бортах приватних літаків.

Один із найбільш заможних спортсменів в історії Флойд Мейвезер створив собі комфортні умови для гри у покер на приватному літаку вартістю у кілька десятків мільйонів доларів. Колишній чемпіон світу з боксу влаштував дорогі кеш-баталії із товаришем, а в одній із роздач похизувався справжнім кулером, який завершився на його користь.

На моєму літаку влаштували кеш-гру у покер. Мій опонент думав, що "зробив" мене зі своїм фул-хаусом, але я знищив його своїм каре, – підписав світлину Мейвезер у своєму Instagram.

"Облетіти" зловісний карантини до снаги й іншим товстосумам, які мають до покеру куди більше стосунку, аніж до боксу. Малайзійський бізнесмен і, звісно, покерист Пол Фуа регулярно влаштовує у повітрі елітні покерні ігри.



Приватна покерна гра Пола Фуа. Фото: pokernews

Сума бай-іну на приватному літаку хайролера перевищує 100 000 доларів, а серед суперників, зокрема, – Том Дван, Тоні Джі та Філ Айві.