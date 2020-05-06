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Покер у підпіллі: поліція полює на порушників режиму

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Покер у підпіллі
Покер у підпіллі / Фото: Tonywardstudio

Через пандемію коронавірусу інтелектуальній грі довелось масово перейти в онлайн. Утім, деякі винахідливі поціновувачі покеру не бажають миритись із новими правилами, ризикуючи власним здоров'ям і гаманцем.

Поліція Копенгагену упіймала 17 гравців за підпільною грою у покер в одному із місцевих клубів. Порушників покарали адміністративним штрафом – кожен недорахувався 363 доларів. У Данії, варто зазначити, впродовж карантину заборонено збиратись компаніями більше 10 осіб.

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Скучили за "живою" грою у покер і у Великобританії, де також виявили кілька випадків порушення карантинних обмежень. Грішать, слід сказати, не лише звичайні люди. У скандал, через гру в покер, потрапив захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо.

Футболіст, який зараз перебуває на батьківщині, в Аргентині, порушує не лише карантинний, але й спортивний режим. Рохо насолоджується грою у покер, "озброївшись" цигаркою. У клубі аргентинця – Манчестер Юнайтед – обіцяють провести із порушником виховну роботу.

Теги: Новини Спорту Спорт Покер матч Світовий покер
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