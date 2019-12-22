Покер як професія: гра в онлайні

У 21 столітті є чимало варіантів для заробітку в інтернеті. Онлайн-покер у списку віртуальних професій задніх не пасе. Не є винятком у цьому напрямку і Україна. Як еталон – приклад найуспішнішого українського покериста в онлайні – Романа «Romeopro» Романовського, який в мережі заробив більше 12,5 мільйонів доларів.

Такий успіх – не лише сукупність досвіду і майстерності. Покер – дисципліна, яка підкориться не кожному. А якщо не дотримуватись головних принципів – і поготів.

Стратегія

Для початку не завадить добряче промоніторити ринок онлайн-покеру. Більшість платформ пропонують новачкам різноманітні бонуси на перший депозит, організовують вигідні акції, насичують турнірну сітку фріролами.

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Якщо ж у вас вже є певний досвід і відповідні кошти, потрібно чітко визначитись із головним напрямком гри у мережі. А, як показує досвід, оптимальною тут є гра за кеш-столами. Ще один ключовий момент – контроль банкролу, чи то пак доступних для гри коштів. А для сесії потрібен гандикап приблизно у 300 великих блайндів (стіл 1-2 гривні – банкрол 600 гривень).



Роман «Romeopro» Романовський. Джерело: cardmates

На конкретному ліміті доведеться затриматись надовго, форсувати подій у кеш грі не варто. Потрібно, так би мовити, побити ліміт перед тим як переходити на наступний рівень уже із дорожчими блайндами. Фахівці беруть за основу дистанцію у 25 тисяч зіграних рук, яка супроводжується позитивною динамікою.

Спеціалізація

Як і у грі в кеш, розмір банкролу є важливим і у турнірах у форматі Sit and Go і багато-столових баталіях. Турніри MTT (англ. - multi table tournament), не слід забувати, дають змогу серйозно розвинути банкрол у короткі терміни. Тут навіть невеликі інвестиції можна примножити у сотні, навіть тисячі разів. Утім, на шляху до солідних призових доведеться залишити за спиною немалий пелотон суперників. А відтак у МТТ варто заручитись прихильністю фортуни, що звісно ставить під сумнів хороші перспективи на дистанції. Та який б напрямок у покерній кар’єрі ви не обрали, ваша головна мета – методичне накопичення досвіду і побудова банкролу для більш високих лімітів.

Психологія

У покер, як правило, приходять за азартом. Для початківців – це гонитва за адреналіном, спосіб самореалізації, чи приємне проведення часу. Утім, якщо поставити собі за мету перетворити гру в онлайні на додаткове, чи головне джерело доходів, потрібно кардинально змінити ставлення до покеру. Ще один важливий момент – раціональність інвестицій. Або ж, грати в покер на останні гроші – не варіант.

Зрештою, серйозного успіху у покері досягають лише найбільш терплячі і психологічно стійкі гравці. Потрібно бути готовим до невдач – бед бітів, даунстріків. А також уміти мінімізувати вплив тільту на вашу гру. Після локального фіаско, не варто продовжувати гру в компанії агресивних, чи лузових гравців. Не завадить також збавити оберти – зменшити ліміти, чи традиційну кількість столів.



Покер в онлайні. Джерело: takeitpersonelly.com

Навчання

Як і у будь-якій професії, в покері потрібно постійно вдосконалюватись. Один із найбільш ефективних способів – детальний аналіз власної сесії із ретроспективою на сумнівні рішення. Для того, аби підтягнути свою гру у певних аспектах, на допомогу прийде сила-силенна спеціалізованої літератури, гайдів і безкоштовних уроків. Ще один дієвий спосіб для вдосконалення – перегляд онлайн-стрімів за участю авторитетних гравців, професіоналів, для яких покер уже став повноцінною професією. Шанси поповнити лави профі, вочевидь, є у кожного. Усе залежить від витрачених зусиль і серйозності намірів.