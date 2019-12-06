Покер заради благодійності: Ден Сміт і компанія

2019 рік вийшов на фінішну пряму, а це значить, що покерний профі Ден Сміт готує черговий щедрий подарунок для тих, хто цього потребує найбільше. Американець уже шостий рік поспіль ініціює благодійну акцію "DoubleUpDrive".

Іншими словами Ден Сміт, за підтримки колег із покерного цеху, подвоює суму, яку зібрали небайдужі за підсумками року, і жертвує її на користь 12-ти найбільш ефективних благодійних організацій. За підсумками 2019 року команда Сміта не пошкодує на добрі справи півтора мільйона доларів.

Читайте також: Зірка "Барселони" Жерар Піке заробив на покері більше півмільйона євро

Американський хайролер – далеко не єдина зірка зі світу покеру, який допомагає нужденним. Благодійний фонд REG, на чолі із професіоналами Мартіном Якобсоном, Лів Борі та Ігорем Кургановим, щороку збирає мільйони доларів на лікування важкохворих.



Роман "RomeOpro" Романовський. Джерело: cardmates

Долучився до доброї справи і український профі. Роман "RomeOpro" Романовський під час активної кар’єри жертвував 60% свого заробітку в онлайні, а загалом брав участь у багатьох благодійних проектах.