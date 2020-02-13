Які головні переваги професії гравця у покер? «Вона приносить свободу!» – одразу ж вигукне більшість аматорів. На перший погляд, усе виглядає саме так: покеристи не сидять у задушливому офісі, не виконують примх керівника та будь-якого дня можуть взяти вихідний. Але це лиш один бік медалі.

Насправді покер майже не відрізняється від інших видів діяльності і має чимало недоліків, зокрема й офісні проблеми, як-то малорухливий спосіб життя або нездорове харчування. Недарма найкращі світові гравці приділяють величезну увагу спортивній підготовці та дієті, адже вони мають безпосередній вплив не тільки на самопочуття, але й на результати за столами. Тож як підготувати себе до покерної сесії?

Фізична підготовка

Головною цінністю спортивних вправ є те, що вони покращують кровопостачання мозку, допомагають подолати стрес та нормалізувати сон, а також підвищують загальну витривалість і силу. Як це позначається на рівні гри в покер?

Читайте також: Турніри чи кеш-гра: що обрати новачкові в покері

Мозок насичується кров’ю, а це означає, що гравець краще концентрується і швидкість його рішень значно зростає. Довгі сесії більше не є проблемою, а легка ейфорія, пов’язана з викидом ендорфінів (гормонів радості), допоможе впоратися з тільтом.

Загальна витривалість особливо стає в нагоді під час живих покерних серій, коли гравець не має можливості підібрати комфортне крісло або провітрити приміщення. Підготовлені покеристи краще долають утому і демонструють стабільніші результати, на відміну від колег, які мріють про перерву.



Покер здорової людини. Фото: Poker news

Висипайтеся, спортсмени!

Нестача сну негативно впливає на весь організм та може стати причиною розладів, зокрема погіршення концентрації та пам’яті. Крім того, регулярне недосипання знижує імунітет та значно підвищує ймовірність виникнення важких захворювань.

В ідеалі людина повинна спати не менше 8 годин на добу і засинати в проміжку від 22:00 до 00:00. Це дозволяє повною мірою задіяти відновлювальні функції організму та підготувати його до нового дня.

Який спорт обрати?

Для підтримання форми покеристові зовсім не обов’язково ставати професійним спортсменом. Позитивний ефект принесуть будь-які фізичні навантаження, наприклад, прогулянки на свіжому повітрі, рухливі ігри, плавання або фітнес.



Даніель Негреану. Фото: fsmag.com

Вкрай важливим фактором для покращення самопочуття є регулярність навантажень. Щоденні прогулянки та відвідування спортивного залу два-три рази на тиждень дуже швидко вплинуть на результативність покерних сесій та зроблять гравця більш небезпечним суперником за столом.

Правильне харчування

"Ми є те, що ми їмо",– сказав великий медик Гіппократ. І це правда: харчування має безпосередній вплив на наші внутрішні органи, а отже, і на загальне самопочуття. Однак ритм життя сучасної людини, а особливо покерного гравця, змушує відмовитися від рекомендованих принципів здорового харчування і віддати перевагу фастфуду.

Хіба знайдеться покерист, який під час сесії не любить відкрити пачку чипсів та запити їх колою? Але така їжа містить величезну кількість цукру, жирів та інших шкідливих речовин, які знижують активність нашого мозку.

Наприклад, сіль підвищує кров’яний тиск та примушує серце працювати зі значним перевантаженням, погіршуючи стан артерій, а цукор, який міститься у випічці, печиві або кока-колі, сприяє розвиткові ожиріння та втраті працездатності.

Що відбувається, коли людина їсть солодощі? Глюкоза дає короткочасний приплив сил, а потім викликає різке падіння цукру у крові, що призводить до запаморочень, апатії та зниження уваги. Таким чином, покерист стає заручником солодких продуктів, автоматично погіршуючи власні результати!

Очевидно, що покер-про просто зобов’язаний оптимізувати харчування, віддавши перевагу здоровій їжі. Відмова від алкоголю, вживання овочів, нежирного м’яса, сиру та різних каш суттєво підвищить якість життя, що своєю чергою позитивно вплине на прибуток.

Не варто забувати і про фрукти, оскільки вони є постачальниками найважливіших елементів, необхідних для нормалізації обміну речовин. Рекомендується щодня з’їдати не менше 400 грамів фруктів та ягід, розподіляючи цю кількість на 5–6 порцій.

Конкуренція в сучасному покері є настільки високою, що гравець змушений видобувати перевагу не тільки з технічних навичок, але й із супутніх факторів – харчування, спорту та психології. Навіть невелике покращення кожного з цих параметрів прискорить шлях до покерного Олімпу та втілення мрії про "гру, яка приносить свободу".