10 днів без сексу, практично повна відмова від марихуани і довгі щоденні години за клавіатурою – автобіографія Дена Білзеряна майже готова, бракує лише назви. На 360-ти сторінках своїх мемуарів скандально відомий мультимільйонер, покерист і бабій поділиться із читачами багатьма таємницями.

В покерному ком’юніті до постаті Дена Білзеряна більшість ставиться зі скептицизмом. Мовляв, що це за гравець, який в офлайн-турнірах виграв за кар’єру якихось 36,6 тисяч доларів. Американець утім переконує, що орудує мільйонами у приватних кеш-іграх, і справедливо вважає себе покерним професіоналом. Вочевидь, автобіографія Білзеряна відкриє завісу, зокрема, і у його гральних звершеннях.



Ден Білзерян. Фото: Twitter Білзеряна

Ще одне питання, яке не дає спокою численній армії фоловерів Білзеряна (31,4 млн у Instagram), скільки у нього грошей і звідки він черпає ресурси для розкішного життя. Тож Дену не пробачать, якщо у книзі автор не зачепив тему батька, фінансового афериста, і не поділився розповіддю про свої капіталовкладення.

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Левову частку автобіографії Ден Білзерян, очікувано, приділив своєму розгульному життю, в якому ніколи не бракувало жінок, наркотиків і гучних вечірок. Усі, хто з нетерпінням чекають інтимних подробиць від Дена, можуть пришвидшити публікацію книги. Білзерян заплатить 5 тисяч доларів автору найбільш креативної і гучної назви для його автобіографії.