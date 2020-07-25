Ден Білзерян, через свою пристрасть до розкішного життя, поставив у скрутне становище власну фірму Ignite International. Компанія, яка займається вирощуванням та продажем марихуани і супутніх товарів, опинилась на межі банкрутства.

Самопроголошений король Instagram і, за власними ж словами, успішний покерист продовжує "смітити" грошима. Компанія Дена Білзеряна Ignite International витратила 43 мільйони доларів у 2019 році, переважно на примхи свого засновника.

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Ден Білзерян на плантації марихуани. Фото: Twitter

Кругленька сума пішла на сумнівні промо-акції. В розумінні Білзеряна – це вечірки і фотосесії із натовпом напівоголених жінок, на фоні яких красується логотип Ignite. Не заощаджував гульвіса на численних перельотах, розкішних готелях і супутніх витратах, також нібито в інтересах компанії. Ну і куди ж без солідної зарплати, яку Білзерян виплачував собі із скарбнички Ignite.

У підсумку, акції Ignite International упали в ціні на 70% і сьогодні коштують лише близько 70 центів за штуку. З такими темпами марихуановий бізнес Дена Білзеряна приречений на фіаско. А це, у світлі останніх подій, може загнати американця у справжній життєвий тільт.



Вечірка Дена Білзеряна. Фото: Twitter

Відоме видавництво Simon & Schuster нещодавно розірвало угоду із Білзеряном щодо публікації його мемуарів. Автор не вклався у терміни, бо мав важливіші справи, завдяки яким став знаменитим тусовщиком і улюбленцем жінок.