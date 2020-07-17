Канадець Теренс Чан доволі успішно поєднав дві геть різні спортивні кар’єри: покериста та бійця.

Чан довів, що талановита людина — талановита у всьому. Свою покерну діяльність Теренс розпочав ще в далекому 1998-у році. Активно їздив на турніри — з 2005-го року. І не в ролі туриста. За цей час в живих змаганнях канадець виграв майже півтора мільйони доларів.

Читайте також: Британець з користю для здоров’я програв парі на 25 тисяч доларів

У 2011-у році Чан вирішив, що зможе реалізуватися й в іншому виді спорту. Він спробував себе у змішаних єдиноборствах. Спершу Теренс набирався досвіду, виступав переважно на аматорських змаганнях. Робив це успішно, вигравши усі чотири бої.

Тож не дивно, що у 2016-у році канадець перейшов у професіонали. За два роки Чан шість разів виходив на ринг. Його рекорд: чотири перемоги і лише дві поразки. Це при тому, що паралельно Теренс активно їздив на покерні турніри.

Врешті майже 40-річний спортсмен завершив кар’єру бійця. А от з покером він ще не попрощався.